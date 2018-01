SALON DE LA RADIO 2018

En 2018, le Salon de la Radio ouvre grand ses portes à l’audio numérique, et amplifie encore sa résonance internationale. Cette nouvelle formule permet de fédérer l’ensemble des professionnels de l’audio sous toutes ses formes, autour d’un seul et même temps fort annuel. Six-mille visiteurs sont attendus sur trois jours (dont 25 % d’internationaux), cent-vingt exposants, cent sessions, débats et ateliers pour deux-cents intervenants. Le Danemark, la Suède, La Finlande et la Norvège (qui vient définitivement d’éteindre la FM) seront les quatre pays à l’honneur de cette nouvelle édition, plus que jamais à dimension internationale. L’engouement du public pour le streaming profite au secteur de la radio et de l’audio numérique, créant ainsi de fortes opportunités, aussi bien pour les acteurs traditionnels que pour les nouveaux entrants. C’est sous cette thématique générale que sont placés les trois jours du Salon à travers une série de rendez-vous. Voir le programme détaillé sur www.salondelaradio.com ■

Grande Halle La Villette jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 janvier 2018.