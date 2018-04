SAUMUR VAL-DE-LOIRE AGGLOMÉRATION RECRUTE

SAUMUR VAL-DE-LOIRE Recrute pour sa Direction des Affaires Culturelles un régisseur son (h/f).

Cadre d’emploi des adjoints techniques poste à temps complet annualisé – à pourvoir dès que possible ouvert aux agents titulaires ou à défaut aux contractuels (CDD 12 mois).

Le Théâtre Le Dôme est un établissement de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire rattaché à la Direction des Affaires Culturelles. Il accueille une saison pluridisciplinaire de spectacles vivants, des expositions et un

certain nombre d’événements sur le territoire de l’agglomération. Le Dôme dispose d’une salle à l’italienne de 420

places, d’une salle de 100 places, d’une salle d’audition et de deux galeries d’expositions.

MISSIONS DU POSTE :

Sous l’autorité directe du Directeur Technique / Régisseur général, le régisseur son :

• Est responsable de la mise en oeuvre et du bon fonctionnement des installations du matériel son, de la

préparation, du montage, de la conduite, des répétitions, de l’exploitation, du démontage, du chargement,

pour les salles du Théâtre Le Dôme et les installations hors les murs.

• Assure la régie son lors des spectacles et autres événements accueillis (captations, débats, rencontres,

visites…), selon le planning établi par le Directeur technique.

• Organise et réalise l’entretien, l’inventaire et le rangement du matériel son et effectue les travaux de

maintenance ou de modifications des équipements si nécessaire.

• Propose les aménagements et investissements nécessaires au fonctionnement du matériel son de

l’établissement.

• Envisage et propose des solutions aux compagnies accueillies au théâtre et collabore avec les régisseurs

auxquels il peut être amené à proposer des solutions techniques.

• Prend en charge l’accueil technique des compagnies.

• Peut être amené à élaborer la fiche technique son des spectacles en création.

• Applique les consignes de sécurité.

CONTRAINTES DU POSTE:

Temps de travail annualisé et travail en soirée et certains week-ends en fonction de la programmation et des activités du

Dôme

PROFIL ET COMPÉTENCES REQUISES :

• Maîtrise de toute la chaîne de traitement du son

• Connaissances sur console DIGICO, protocole Dante, réseaux, LAKE, L.ACOUSTICS MANAGER

• Pratique régulière du mixage

• Expérience minimum de 5 ans sur un poste similaire dans un Théâtre

• Curiosité pour les disciplines du spectacle vivant

• Habilitation électrique

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS

Merci d’adresser votre candidature sous la référence « Régisseur Son » avant le 24 mai 2018

(lettre de motivation, CV et pour les agents titulaires : dernier arrêté et dernière fiche d’évaluation)

à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération val de Loire

par mail à : rh.recrutement@agglo-saumur.fr