SÉCURITÉ SOCIALE : OBLIGATION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS DE S’AFFILIER

Petit rappel : vous êtes artisan, commerçant ou professionnel libéral. Depuis le 1er janvier 2018, la sécurité sociale des indépendants a succédé au régime social des indépendants (RSI). Vous êtes donc tenu de vous affilier pour ce qui concerne les assurances maladie et maternité, les indemnités journalières, la retraite, l’invalidité décès, la prévention santé et l’action sanitaire et sociale. C’est ce qu’a rappelé l’organisme en question dans un communiqué de presse publié le 24 février 2018. ■