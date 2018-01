SEMAINE DU SON 2018 CONFÉRENCE DE PRESSE DE PRÉSENTATION DU PROGRAMME

C’est au siège de l’UNESCO que Christian Hugonnet et son comité organisateur ont présenté le programme de la quinzième Semaine du Son, dont le parrain est Jean-Michel Jarre. Elle se tiendra à Paris du 22 au 27 janvier 2018, et la semaine suivante dans quatre-vingt villes françaises.

Le lieu choisi pour cette conférence de presse ne doit rien au hasard : la Semaine du Son travaillait en effet depuis plusieurs années à une « charte du son », qu’elle a soumise à l’UNESCO début 2016. Devenue « projet » après quelques modifications, appuyée par la France, le Liban, l’Argentine et le Japon, ladite charte a été adoptée le 2 mai 2017 par les cinquante-huit délégations composant le conseil exécutif de l’UNESCO, et sera proposée à l’ONU courant 2018. Ses axes clés : reconnaître l’importance du son dans le monde actuel et promouvoir un certain nombre de bonnes pratiques. Autant d’aspects qui seront évoqués au fil de la Semaine du Son 2018, déclinée selon les cinq thèmes traditionnels (environnement sonore, techniques d’enregistrement/diffusion, santé auditive et globale, relation image/son et expression musicale/sonore).

Côté « santé », le lundi 22 janvier traitera essentiellement de la compression de dynamique, avec des écoutes comparatives lors d’une soirée pluridisciplinaire à laquelle sera convié Jean Michel Jarre – qui honorera également de sa présence, le 23 janvier, la soirée festive à l’UNESCO, consacrée au « lancement officiel » de la résolution née grâce à la Semaine du Son. Voilà pour « l’environnement sonore ». Le 24 janvier sera consacré au cinquième forum des formations supérieures aux métiers du son, au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Le 25 janvier, place aux « techniques d’enregistrement/diffusion » : Jean-José Wanègue animera à la Bibliothèque nationale de France un événement consacré au vinyle et à la gravure du disque, avec reconstitution d’une séance d’enregistrement sur cylindre de la soprano Nathalie Nicaud, avec écoute immédiate, sans oublier la lecture de documents sonores vieux de plus de cent ans.

Le 26 janvier, jour de la « relation image/son », évoluera autour des lauréats du concours international « Quand le son crée l’image », lancé par la Semaine du Son autour d’une composition signée Gréco Casadesus et Grégory Cotti. Amateurs, étudiants et professionnels ont été conviés, début 2017, à créer une vidéo sur une séquence sonore d’une minute trente.

Le 27 janvier traitera de « l’expression musicale/sonore », avec une reprise du concert-spectacle « Résolutions 5 », qui avait connu un beau succès lors de la précédente édition de la Semaine du Son.

L’événement se prolonge jusqu’au 4 février partout en France avec un programme riche que vous retrouverez sur le site www.lasemaineduson.org ■