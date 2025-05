Starway a organisé son premier séminaire international à Megève avec ses distributeurs. Cet événement a permis de renforcer les relations entre les équipes et d’échanger sur les défis et opportunités du marché. Pendant plusieurs jours, les participants ont découvert les innovations de la marque, assisté à des ateliers techniques et partagé des réflexions sur l’évolution des solutions proposées. Le séminaire a aussi été l’occasion de renforcer l’esprit d’équipe, avec des moments de détente dans le cadre de Megève. Karima Djellal, directrice chez Starway, souligne : « Ce séminaire a été une belle occasion de nous retrouver, d’écouter nos partenaires et de réfléchir ensemble aux meilleures façons de répondre aux attentes du marché. »