SENNHEISER ENRICHIT SON OFFRE POUR LA PRISE DE SON À L’IMAGE

La gamme sans fil Evolution est disponible dans une quatrième génération, dont une mise à jour de la série ew-100-p, mais aussi la nouvelle gamme 500-p. Les nouveaux produits restent entièrement compatibles avec les modèles existants. Les ew 100-p G4 proposent des émetteurs-récepteurs divers, pour ou avec micro-main, pour ou avec micros-cravates, ainsi que des kits complets. Le système ew-500-p se destine à la prise de son de reportage d’actualité et au cinéma. On retrouve l’off re de kits émetteurs-récepteurs pour caméra, avec cravate ou extension pour micro-main ou perché. Par rapport à la série ew-100-p, les 500-p permettent de mieux s’accommoder d’environnements RF engorgés, et donnent le choix des puissances d’émission de 10, 30 ou 50 mW. La protection des micros contre la moisissure est supérieure, et l’émetteur dispose d’une alimentation fantôme pour micro statique. ■