Annoncée pour cet été, la gamme 300 Pro inclut deux casques de monitoring et trois micros-casques pour cadreurs et pour l’intercom, ainsi qu’un micro-casque et un micro-cravate compatibles avec ses émetteurs de poche sans fil, gages d’une fiabilité et d’une qualité audio idéales pour les sociétés de diffusion, théâtres et lieux de culte de taille moyenne. Le son restitué est celui des HD 250 Linear. ■