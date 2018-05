SERRE-TÊTE « ESSENTIAL »

Essential est une nouvelle marque de Sennheiser, se reportant à des micros serre-tête et cravate. Elle cherche à proposer des produits abordables financièrement. HSP Essential est un serre-tête de directivité omni disponible en beige et noir. Il se connecte en jack 3,5 et est donc compatible avec les systèmes XS Wireless et Evolution. On peut aussi choisir un connecteur à trois broches pour utiliser les systèmes 2000 ou Digital 9000. MKE Essential est un cravate omni beige ou noir également, et avec les mêmes choix de connecteurs. On peut lui adapter des accessoires des MKE 2. ■