Complétant la gamme de ses machines à fumée développées et fabriquées en France, et qui présentent l’atout indiscutable d’être réparables, le modèle 1000 s’ajoute donc à la série qui comprend les 2000 et 3000 (photo). Après un temps de préchauffe de 15’, la fumée est produite à partir des 2 l du réservoir de liquide et peut être projetée à des distances de 8 à 10 m. Le contrôle se réalise par DMX, en local ou en HF. Le corps de chauffe est garanti cinq ans. La photo d’équipe regroupe trois représentants de la famille SFAT, société créée en 1993 et ancrée sur le territoire bourguignon, Christophe, Jacques et Pierre de Lora.