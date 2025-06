Rendez-vous avec les lumières

Du 19 au 22 mai s’est tenu à Dijon, en Bourgogne, l’événement quadriennal qui réunit des professionnels du design lumière internationaux dans les domaines du spectacle, de la télévision, du cinéma, de l’architectural et de l’événementiel. Showlight combine trois jours de présentations avec un mini salon où les fabricants et designers échangent dans un environnement détendu.

Organisé tous les quatre ans donc, Showlight est un événement unique doté d’une riche histoire et qui se déroule à chaque édition dans un lieu différent. Chaque Showlight est entièrement organisé par des bénévoles, à partir de zéro et dans un nouveau lieu.

Le premier Showlight a eu lieu en 1981 au Barbican de Londres. Le comité d’organisation était composé de représentants du National Illumination Committee, du Chartered Institution of Building Services Lighting Division, de la Royal Television Society, de la British Kinematograph, Sound and Television Society, de l’ABTT, de la British Society of Cameramen et de la STLD. Showlight est devenue une organisation indépendante en 2002. Depuis, elle a visité de nombreux lieux tels que New York, Amsterdam, Gand, Édimbourg, Munich, Glasgow, Český Krumlov et Florence.

Pour l’édition 2025, c’est la ville française de Dijon qui a été choisie. Le parrainage de l’édition est assuré par le fabricant Robert Juliat, et nombre d’autres marques apportent leur soutien à ce format qui se rapproche des conventions AES organisées dans l’univers du son. Citons les sponsors des niveaux diamant et platine : Ayrton, Chauvet, Clay Paky, Elation, ETC, MA, Robe et Starway.

Un événement international

S’il se déroule cette année à Dijon, le Showlight n’en reste pas moins à vocation totalement internationale car il est initié et organisé par une équipe majoritairement britannique et américaine. L’anglais en est le langage par défaut, aussi bien lors des conférences que sur les stands, lors des ateliers pratiques ou au buffet, qui se révéla à la hauteur de la réputation gastronomique de la ville hôte. On y a par exemple servi des œufs en meurette à l’époisses. Miam.