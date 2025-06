Cet effet d’éclairage rétro combine une puissante LED blanc chaud de 300 W avec une LED ambre de 20 W, ainsi qu’un double anneau LEDs RVB et des LEDs RVB centrales qui permettent de reproduire l’effet classique de gradation tungstène. En fonction du mode sélectionné, les LED blanc chaud et ambre peuvent être contrôlées séparément, ou comme s’il s’agissait d’un unique « canal tungstène ». Le Goliath prend en charge plusieurs modes de contrôle, notamment les modes DMX, Art-Net, sACN, RDM, maître/esclave et manuel, allant de 4 à 793 canaux. Il est équipé d’un double support qui permet de le suspendre ou de le poser au sol. De plus, les points de fixation à verrouillage rapide situés à l’arrière permettent de le fixer sans effort à une structure.