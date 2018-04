SHOWTEC PHANTOM 65 SPOT

L’ASPECT, LE SYSTÈME D’ACCROCHE, LA MANIPULATION, LE MODE D’EMPLOI

Nous avons une lyre de petite dimension, parfait, c’est ce que nous voulons. L’aspect est très propre, les plastiques sont de qualité, mats et sérieux. L’embase aux angles arrondis dispose de deux poignées avec un bon passage pour les doigts. On comprend tout de suite que le focus est manuel car le tour du support de la lentille est cranté et on distingue son pas de vis.

La base repose sur quatre petits rehausseurs de la même taille que l’accroche d’élingue qui est solidaire de la machine, ce qui est un très bon point dans cette gamme de projecteurs. Nous avons deux supports pour un seul crochet omega, attention à la rotation du point central ! La face de connexion est en trois points, un peu normal… Pour l’alimentation pas de souci : le Powercon est de mise avec une repique possible. L’afficheur monochrome se pilote avec quatre boutons dont la sensibilité est bien réglée, rien de particulier, cela nous convient Le mode d’emploi est en anglais, mais la version française est disponible sur le site d’Highlite. Il y a quelques différences entre les deux, la version anglaise évoque notamment une trappe pour remplacer les gobos, laquelle est inexistante et non citée dans la version française.