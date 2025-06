Cette série d’asservis à LEDs est conçue pour les clubs, les événements en direct et les productions en tournée et comprend le XPression 2000S – Spot, le XPression 2000B – Beam, et le XPression 2000W – WashBeam. La ligne XPression a été créée pour fonctionner comme un système harmonisé, garantissant que les couleurs et les options de contrôle peuvent être assorties à tous les modèles pour un spectacle lumineux parfaitement uniforme et synchronisé. Au-delà de leur puissance, les luminaires partagent le même design de base pour leurs boîtiers, garantissant ainsi un aspect et une sensation cohérents.