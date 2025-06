La marque américaine élargit sa gamme avec le SLX-D Quad, un récepteur numérique quatre canaux, disponible en version standard (SLXD4Q+) ou compatible Dante (SLXD4QDAN+). Conçu pour optimiser l’espace en rack et simplifier les installations, il centralise contrôle, synchronisation, et monitoring, avec une bande de fréquences étendue. Robuste et flexible, il s’intègre parfaitement aux émetteurs SLX-D existants. Concerts, conférences, amphithéâtres, captations… il répond à tous les besoins professionnels. Chaque modèle est livré avec tous les accessoires nécessaires pour une mise en œuvre immédiate. Une solution complète, économique et ultra-polyvalente.