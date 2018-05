SIBYLE VEIL NOUVELLE PRÉSIDENTE DE RADIO FRANCE

Jusqu’ici directrice déléguée chargée des opérations et des finances au sein de la Maison Ronde, Sibyle Veil, quarante ans, a été nommée jeudi 12 avril présidente de Radio France. Choisie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) parmi six candidats au remplacement de Mathieu Gallet, elle devient la troisième femme à diriger la radio publique après Jacqueline Baudrier et Michèle Cotta en 1981. Sur Twitter, Sibyle Veil s’est déclarée « profondément heureuse et fi ère de commencer une nouvelle aventure ».