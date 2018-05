SIGNATURE DE TROIS NOUVEAUX ACCORDS ENTRE LA SACEM ET FACEBOOK

Ces accords de licence qui couvrent les activités de Facebook, Instagram, Messenger et Oculus sur plus de cent-quatre-vingt territoires ont pour objet de permettre aux membres de la Sacem et aux ayants droit qu’elle représente, d’être valorisés et rémunérés pour l’utilisation de leurs œuvres. Ces conventions couvrent l’utilisation du répertoire de la Sacem, de Wixen Music Publishing et celui de la société canadienne Socan, ce qui permettra aux utilisateurs des réseaux sociaux précités de créer et partager directement des vidéos intégrant des œuvres issues des répertoires de ces sociétés. ■