Sommer Cable a récemment célébré son 25e anniversaire. Depuis 1999, la société fondée par Rainer Blanck et Friedhelm Sommer fabrique des câbles et connecteurs de signaux. Une gamme complète pour divers domaines, dont l’audiovisuel, le multimédia, la radiodiffusion et la Hi-Fi. Avec près de 90 employés et des filiales aux États-Unis, en France et en Espagne, l’entreprise continue d’investir dans l’avenir, avec des projets tels que la refonte de sa boutique en ligne.

Pour marquer cet anniversaire, la marque a lancé une promotion spéciale, avec chaque mois des produits phares à des prix réduits. Le Sommer Times du jubilé est disponible en ligne sur www.sommercable.com/fr/25years ou en version papier.