Les connecteurs XLR optimisés Hicon PRO+ sont logés dans un boîtier conducteur en métal plein qui protège efficacement des signaux parasites externes. Ils sont disponibles en versions à trois et cinq broches et équipés au choix de contacts argentés ou dorés. Le boîtier métallique conducteur robuste est nickelé ou noir, avec un capuchon métallique. Toutes les variantes sont dotées en série d’une bague de codage transparente, qui permet un marquage individuel. La pince de serrage a six mâchoires de décharge de traction, pour câbles d’un diamètre de 4 à 8 mm. En outre, les versions trois pôles plaquées or comprennent un autre dispositif de décharge de traction pour les câbles de plus petit diamètre, de 2,5 à 6,5 mm.