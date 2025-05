Implantée en Picardie, Sono Attitude propose des prestations événementielles en son et lumière (spectacles, concerts, etc.) et dispose d’un parc locatif pour professionnels et particuliers. Récemment, elle a assuré l’éclairage de la collégiale Saint-Vulfran à Abbeville (Somme) avec des Claypaky Sharpy, Martin Mac Aura et des LED IP65 Penta 40 de Power Lighting. www.sono-attitude.fr