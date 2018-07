SonoVente & Univers-Sons

SONO Mag : Nicolas Bézard, vous êtes fondateur et directeur de SonoVente, site français de vente en ligne, mais aussi d’un magasin show-room, stock et point retrait situé à Palaiseau (91). Que vous apporte l’acquisition d’Univers-Sons ?

Nicolas Bézard : Quand on va dans un magasin, c’est pour tester les produits, et non pour les contempler sur des étagères ! Avec l’acquisition d’Univers-Sons situé rue Amelot, ce sont cinq-cents mètres carrés de plus qui proposent aux Parisiens un large choix de matériel de sonorisation, DJ, instruments de musique, project studios, hi-tech. Aujourd’hui, SonoVente fait du B-to-B (vente aux professionnels), du B-to-C (vente aux particuliers), de la vente en magasins. Sur ce dernier secteur, on voulait le plus beau magasin de Paris, et il existait déjà, auréolé d’une solide réputation de sérieux. SonoVente l’a encore amélioré, en doublant sa surface d’exposition. Ici, vous trouverez tous les outils de production hi-tech, la sonorisation, avec le plus grand nombre de casques en écoute permanente (on en compte plus de 150 !). Et nous proposons le plus vaste environnement DJ Pioneer d’Europe (c’est le fabricant qui nous l’a dit), avec 100 % des produits en démo permanente.