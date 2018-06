Square Mastering

Notre visite nous entraîne aujourd’hui dans le treizième arrondissement de Paris, où s’est installé Antoine Bernard il y a un peu plus d’un an. Il y a fait l’acquisition d’un tout petit appartement square Albin Gachot, juste ce qu’il faut pour exercer son métier et aussi pratiquer la musique. Un piano droit, quelques guitares et un micro témoignent de cette double casquette de musicien/technicien. Diplômé de Louis-Lumière depuis treize ans avec spécialité studio, prise de son et mixage, Antoine est également membre d’une formation pop-rock qui tourne en France, Espagne, Belgique, Suisse et Allemagne sous le nom d’Exsonvaldes. Si le nom rappelle de sinistres souvenirs (l’Exxon Valdez est un pétrolier américain qui s’échoua en 1989 sur la côte de l’Alaska et provoqua une importante marée noire), le nom du groupe a été choisi pour sa sonorité, et son orthographe modifiée en un nom propre. Antoine a vécu les derniers moments du CD avec les précommandes Fnac, et bien que l’essentiel des ventes de son groupe soit dématérialisé, Exsonvaldes bénéficie encore des mises en place physiques de CD chez quelques disquaires.