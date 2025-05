La marque française participera au Showlight 2025, qui se tiendra à Dijon du 19 au 22 mai 2025. Cet événement international est destiné aux professionnels de l’éclairage. Lors de cette première participation, Starway présentera ses produits et innovations. L’entreprise prévoit d’échanger avec les acteurs du secteur et de renforcer sa présence à l’international. Ce salon sera également l’occasion de présenter les solutions développées par Starway pour répondre aux besoins techniques et créatifs des professionnels. Le Showlight 2025 sera un lieu de rencontres important pour découvrir les dernières tendances et technologies dans le domaine de l’éclairage.