L’âge de la maturité

Trente ans, ça se fête, non ? La marque française Starway peut s’enorgueillir de passer un cap important, et si la maturité vient avec les années, ses équipes ont tout fait pour développer la qualité mais aussi l’originalité des produits proposés, avec aujourd’hui une présence remarquée de certaines références dans des productions de haute volée. Mais revenons un peu en arrière pour voir d’où tout est parti.

Pour cela, nous nous sommes entretenus avec Arnaud Leschemelle, président de Creative Show Industry dont Starway est l’une des marques, Bernard Cheramy, associé et directeur de la R&D, et de Karima Djellal, directrice de la marque française.

Arnaud Leschemelle : Tout commence en 1995 quand la société J.Collyns est rachetée par le groupe Guillard Musique. Comme nous ne pouvons pas exploiter la marque, nous décidons d’en utiliser une autre du portfolio, et c’est Starway qui est choisie. Nous relançons la fabrication de produits iconiques comme le modulateur séquenceur quatre canaux, le TL4, les stroboscopes Superflash, les projecteurs Minimoon et ScanFlower, entre autres. Le succès est immédiat, ce qui nous encourage à aller de l’avant. En 1998 on souhaite déjà se démarquer et Starway devient la première marque au monde à peindre ses projecteurs en bleu.

Nous créons aussi plusieurs gammes : The Indian Style, The Blues Planets, The Puffers, avec des noms forts : Chaman, Vega, Comet, Zuni, Totem, Puffer One, le tout dans des packaging colorés, ce qui était incroyablement innovant à l’époque. Ce bleu Alpine de nos projecteurs, choisi pour contraster avec les modèles noirs de nos concurrents, a été intialement conçu avec une bombe de peinture achetée chez Feu Vert à Châlons-en-Champagne et vaporisée sur le couvercle d’une boîte de bonbons Quality Street, puis expédiée par courrier à notre sous-traitant pour référence.

Dans les années 1990, on propose aussi des projecteurs asservis à miroirs avec le Spectrum et le Jewel. En juillet 1999, je dépose un prototype de lyre asservi à André Mitnik (alors Phase4). Fin août, il nous commande 100 machines. C’est le début du succès des Servo Color 250… On enchaîne en vendant près de 600 projecteurs en quatre mois. Nous avons ensuite introduit les Servo Spot et Servo Color 575. En 2003, un tournant majeur s’opère quand Bernard Cheramy et moi-même reprenons les rênes de l’entreprise.

Nous créons le logo actuel et fort de nos années d’expérience avec la distribution de marques prestigieuses comme High End puis Varilite, nous nous concentrons sur la R&D pour propulser notre marque vers d’autres horizons. C’est aussi le début de la gamme architecturale avec les UrbanKolor, ArchiKolor, FineKolor, TourKolor qui déboucheront sur la marque Halto, mais c’est une autre histoire…

Bernard Cheramy : Dès le début, nous avions la volonté d’offrir des produits qualitatifs et compétitifs. À cette époque, nous proposions les Kolor et les Servo, dont de nombreuses références sont encore connues et utilisées aujourd’hui à l’instar des Servo Spot, DataKolor, EventKolor ou du Servo Beam 5R. Et bien sûr, le Servo Color 4k, un succès dont la production n’a été arrêtée que dix ans plus tard. Notre démarche initiale, basée sur l’innovation et l’exploration de nouvelles idées, nous a permis d’introduire des fonctionnalités uniques et des concepts novateurs.

Cette approche diversifiée s’est accompagnée de certains défis que nous avons surmontés au fil du temps. Aujourd’hui, nous fabriquons exclusivement chez des acteurs de très haute technicité afin d’aller au bout de nos exigences en développant des fonctionnalités uniques pour enrichir l’expérience des utilisateurs et nous démarquer de la concurrence, même des plus grands…

Nous proposons également des machines correspondant aux besoins spécifiques de certains clients comme le Solar 1050 développé pour et sur les recommandations de Frédéric Dorieux. En 2019, nous décidons de redessiner notre gamme de lyres : le beam Aperta et le spot Dino ont ainsi été plébiscités par le marché et ont ouvert la voie à la gamme de lyres actuelles de la marque. D’ailleurs, l’Aperta est le fruit de la collaboration et la réponse à un besoin de la société S Group.