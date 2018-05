Mélangeant nostalgie des années 1980 et technologie contemporaine, le Vega (photo) est plus que séduisant. Au centre, nous avons dix-huit LEDs paramétrables en blanc chaud ou blanc froid. S’y ajoutent une pyramide à huit segments ainsi que huit autres segments sur le contour du projecteur vintage. Nouveauté : un éclairage rétro illuminant l’intérieur doré du luminaire afin d’avoir une très belle vision directe de ce petit bijou. Côté projecteur d’effets, nous avons également l’Orion, doté d’une galaxie de sept lampes halogènes. Aller simple dans les étoiles, le Windkolor est le nouveau PAR IP65 sans fil, étanche et sur batterie. Ses six LEDs six couleurs RVBBAUV ouvrent à 25° et sa batterie lui autorise 15 h d’autonomie sur une couleur à 100 %. Le système AIRDMX lui permet de fonctionner avec un simple appli Android ou IOS. Le Cyclokolor 1230 HDL est LA barre de cyclorama dont vous rêvez avec ses douze blocs de LEDs RVBAL (L pour Lime), son contrôle point par point et sa casquette monolatérale destinée à masquer la source au public. ■