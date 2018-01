Système HF numérique Axient Digital SHURE

Ce banc d’essai sera réalisé en deux parties. Dans un premier temps, c’est le récepteur AD4 et les émetteurs AD1 et AD2 qui seront étudiés. Les émetteurs ADX, dont la sortie est prévue au 1er trimestre 2018 et qui disposent de la technologie show link de l’Axient (et bien plus encore), seront, quant à eux, passés à la loupe de SONO Mag lors d’un second banc d’essai.

PREMIER REGARD

L’Axient Digital semble aussi familier que nouveau ! On doit cela notamment à la face avant de l’appareil (allant de une à quatre liaisons) apportée par la gamme ULX-D et à laquelle nous nous sommes habitués depuis maintenant quelques années. Fini l’écran vert de l’UHF-R ou le bleu de l’Axient, pour Shure désormais, noir c’est noir. Et noir, c’est très classe. Cet AD4, cœur de la gamme, est parfaitement fini, et dans sa version Quad, même s’il ne dispose plus d’un centimètre de disponible pour l’ajout d’un bouton, reste très bien équilibré. Le bandeau haut de désignation des fonctions et la finition grille du bandeau bas encadrent de gauche à droite : port d’écoute casque et potentiomètre de sélection, synchro infra rouge, les channels avec vumètre RF et audio, l’écran, et pour finir quatre sélecteurs, les habituels boutons « enter » et « exit », le rotatif principal et le bouton d’allumage de l’appareil. Via le rotatif principal, l’écran vous proposera quatre vues différentes avec, en fil rouge, un vumètre de contrôle de la qualité de transmission, « Quality », qui vous permettra de jauger de celle-ci.