TEKLISS, ROCK STAR SOUS LES FEUX DES VLZ

Les stars du rock et de la variété se retrouvent dans la salle du Millesium d’Epernay (51) pour des événements uniques. Que ce soit le Millesium Rock Festival ou le Carrefour Des Stars, la programmation est exceptionnelle et la prestation technique digne des plus grandes scènes internationales. Pour maintenir cet excellent niveau technique, Tekliss, prestataire attitré de la salle, n’hésite pas à investir pour mettre en œuvre les meilleures solutions lumières, notamment avec la signature unique des Vari-Lite VLZ Profile. Stéphane Saëz, responsable technique de Tekliss, explique : « J’adore la marque Vari-Lite depuis de nombreuses années et les derniers VLZ contribuent à faire histoire dans l’élite des projecteurs automatiques. Ils sont formidables. Pour de la LED, leur puissance est tout simplement impressionnante. Elle reste homogène tout en offrant les plus belles couleurs fidèles aux projecteurs Vari-Lite. » ■