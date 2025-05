Les Tenore 1 et Soprano 1 sont des projecteurs LED de type découpe, Fresnel et PC, conçus pour offrir une grande précision optique dans un format compact. Disponibles en blanc fixe (chaud, neutre ou froid), blanc variable (avec correction de teinte) et full color (source à six composantes), ces luminaires permettent une large palette d’applications. Avec un IRC allant jusqu’à 98 et un TLCI de 96, ils assurent une qualité de lumière élevée. Leur système de refroidissement, optimisé pour un fonctionnement silencieux (21 dB(A) en mode Ultra Silent), en fait des outils adaptés à des environnements exigeants. Disponibles en finition noire ou blanche, fabriqués en Italie et garantis cinq ans.