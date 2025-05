Modularité et intelligence réunies

Le fabricant allemand DirectOut développe depuis de nombreuses années des convertisseurs audio proposant des passerelles entre les formats analogiques, numériques ou réseaux. La gamme Prodigy se présente comme une solution modulaire et pertinente. Elle s’élargit dorénavant avec le Maven.A, une référence plus compacte mais tout aussi smart, adaptée aux besoins de production du live comme du broadcast.

ROCK

Construit comme un tank, Maven est deux fois plus petit que le Prodigy.MP. Il occupe un seul emplacement de rack, mais partage la même architecture modulaire. La façade métallique soignée comprend deux sorties casques indépendantes (jack 6,35 et 3,5 mm). À cela s’ajoutent des voyants d’état de la machine. Dans la continuité, on retrouve un large écran tactile très lisible affichant la configuration et les vumètres. Il est assorti d’un potentiomètre facilitant la navigation.

Cependant, la plupart des fonctionnalités sont uniquement accessibles en réseau via le logiciel Globecon. Le port de contrôle dédié se retrouve en face arrière, à côté d’une double alimentation, de deux ports MADI, et diverses connectiques (Worldclock, USB, GPIO).

Terminons cette présentation arrière par l’atout de cette machine : un slot A et deux slots C de conversion à l’arrière.

La modularité définit le Maven. Un large choix de cartes s’enfiche dans les trois slots, faisant cohabiter des formats audio variés.

LE SLOT

Les deux emplacements slot C accueillent des modules de conversion en bande de base. Jusqu’à huit entrées et huit sorties par slot sont possibles, suivant les modules : analogique micro/ligne, et numérique AES3 (avec ou sans SRC).

Une version MIC8.HD propose huit préamplis de facture supérieure, adaptés à l’enregistrement. Des caractéristiques validées lors d’écoutes en aveugle.

L’unique slot A propose une plus forte densité. Différents protocoles réseaux sont disponibles (AVB Milan, Dante, Ravenna, Soundgrid), pour intégrer 128ch redondés. Plus classique, ce slot A peut accueillir jusqu’à quatre connections MADI supplémentaires en plus des deux déjà existants. Pour finir, un module USB est disponible pour ce slot, permettant de transformer la machine en interface audio USB, assurant 64ch en USB2 ou 128ch en USB3. Développé conjointement avec RME, il en partage les drivers et l’utilitaire Total Mix. Un excellent point quand on connaît la stabilité et la pérennité des drivers du constructeur.

Par ailleurs, la plupart des slots A et C proposent l’option SRC (Sample Rate Conversion), pour pallier les problématiques de synchronisation.

DUO

DirectOut a présenté les cartes DNA (ISE2025), permettant une passerelle entre les protocoles audio réseaux sur un seul slot A.