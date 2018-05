TORCHE 7070R RECHARGEABLE SANS FIL

La torche 7070R est la plus avancée, d’un point de vue technologique, de la gamme Peli, et la première à offrir un chargement USB sans fil et une programmation contrôlée par l’application Bluetooth. Elle inclut une indication permanente du niveau de la batterie, et émet un faisceau lumineux extrêmement performant pouvant atteindre jusqu’à 1 219 lumens. Grâce à la technologie Dual Switch, cette torche va bien au-delà des attentes des professionnels. Elle peut être activée via un interrupteur placé à l’avant (pour une utilisation générale) ou au moyen d’un autre interrupteur, placé à l’arrière (pour une utilisation tactique). Autre fonction remarquable : sa programmation personnalisée via l’application Bluetooth intuitive. Grâce à cela, l’utilisateur peut programmer jusqu’à cinq séquences de commutation avec des intensités d’émission lumineuse et/ou des modes de clignotement différents. De plus, la torche 7070R intègre une batterie lithium-ion rechargeable qui utilise un chargeur sans fil polyvalent. Ce dernier fournit le format de chargement le plus récent et supprime tout risque de pénétration d’eau dans la torche. S’il n’est pas possible de charger la batterie, la torche 7070R peut fonctionner avec deux piles CR123 jetables. ■