TOURNÉE INDOCHINE, ROBE ET STARWAY À L’HONNEUR

A seulement 31 ans, Thomas Dechandon, du collectif 4eleven, signe sa 2e tournée pour Indochine et aligne sur scène un impressionnant kit de quatre-cents projecteurs fournis par Dushow, parmi lesquels nous retrouvons presque toutes les nouveautés Robe Lighting : RoboSpot, LEDBeam 150, Spiider et MegaPointe, ainsi que trente-six stroboscopes Starway StormLite HD. La création de la lumière s’est largement appuyée sur un décor imaginé par Nicola Sirkis, comme nous l’explique Thomas : « Nicola voulait immerger le public dans l’image comme pour la précédente tournée où il y avait un encerclement du public par la vidéo, mais cette fois-ci il voulait le faire avec le plafond. Il a voulu recréer la verrière de la galerie Vittorio Emmanuel II à Milan. »

La poursuite RoboSpot prend ici tout son sens. Un immense écran vidéo trône au-dessus du public et rend impossible la mise en place de poursuites traditionnelles dans les passerelles. Ce sont également les contraintes imposées par la scénographie qui ont permis au MegaPointe de faire valoir ses atouts : « Comme on a pas mal de projections, je cherchais un produit assez puissant et assez fin pour avoir de la présence sans gêner la vidéo qu’il y a autour. » En effet, les quarante-huit MegaPointe sont disposés autour des écrans, vingt-quatre autour de l’écran de fond de scène et vingtquatre dans la cerce au-dessus du public. Ils devaient donc être