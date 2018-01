Le W-DMX Micro F-1 G5 est le transmetteur le plus compact du marché. Il assure la transmission du DMX et du RDM. Utilisant la bande des 2,4 GHz ne nécessitant pas de licence, il se recharge via un port USB 5 V. Et il est doté d’un alésage de sécurité pour verrou Kensington. ■