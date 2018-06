U Arena de Nanterre

Le projet de la U Arena est né de la volonté de Jacky Lorenzetti, fondateur et ex-propriétaire du groupe immobilier Foncia, de doter son club de rugby, le Racing Métro, d’un stade de résidence sous la forme d’une « salle de spectacle dans laquelle on pourra jouer au rugby ». Le site choisi, un terrain de sports tout à fait anodin, se trouve à cinq minutes à pied de la Grande Arche de la Défense. Tout est à faire, sur un véritable gruyère (métro, RER A, tunnel de l’A14, futures voies du RER E et de la ligne 15 du Grand Paris…), avec des immeubles résidentiels à proximité. Cerise sur le gâteau : la salle sera mitoyenne d’un ensemble de bureaux intégré, la surface de séparation étant un mur portant un écran de 2 000 m2 ! D’où la forme en U éponyme. En quelques chiffres, la U Arena c’est 70 000 m2 pour les spectateurs, plus 30 000 m2 de bureaux attenants, un budget total d’environ 300 millions d’euros, dont 60 pour les « lots techniques » (de l’électricité à la plomberie, en passant par la détection/prévention incendie, l’informatique… et bien sûr le son et la vidéo), trente-deux-mille spectateurs en configuration « sports » (avec pelouse synthétique centrale), de dix-mille à quarante-mille en configuration spectacle (la pelouse est alors protégée et devient parterre). Le premier projet prévoyait un toit rétractable – suscitant, fin 2011, l’action judiciaire de riverains craignant pour leur tranquillité. Après un an de suspension/révision du projet, le toit devient fixe, pour une meilleure isolation phonique.