U…LTIME ARENA

Avec l’une des plus grandes capacités indoor d’Europe, l’U Arena ouvre ses portes au cœur de la Défense (92) en accueillant les quarante-mille spectateurs du concert des Rolling Stones. Une enceinte deux fois plus grande que les standards habituels des arénas européennes. La seule au monde dont les tribunes sont organisées en U, sublimant les émotions du spectacle live, sur le terrain comme sur la scène. Pour permettre d’offrir le niveau de performances et de certifications exigé pour cet ouvrage d’exception, Videlio, intégrateur en charge du projet, a déployé les solutions techniques les plus avancées pour mettre en œuvre un système de sonorisation unique, gérant à la fois la diffusion de confort et de sécurité.

Le système de sonorisation certifié EN54 sonorise l’intégralité de l’aréna et exploite, pour la première fois en France, les performances des enceintes JBL Precision Directivity 500 series. Une installation regroupant un total de quatre-vingt-quatorze enceintes distribuées en quatorze zones (soixante-dix PD564, huit PD544 et seize PD525S), avec en complément cent-trente-quatre plafonniers Control 16C-VA distribués en deux couronnes sous l’intégralité des gradins.

Le système d’amplification certifié EN54 intègre exclusivement des équipements de la marque ASL Control dont cinq routeurs audio IP VIPEDIA-12-NET, un système d’amplification composé de vingt-deux châssis V2000 accueillant cent-huit modules d’amplification D500, un ordinateur de commande tactile VIPA WS20 et trois consoles d’annonce avec micro et sélections MPS30-GO-AN. Quatre amplificateurs Crown DCI 41250N alimentent les subwoofers.

« Réussir à unifier la sonorisation de confort et de sécurité est rendu possible par la qualité des amplificateurs ASL Control. Tout en respectant la certification EN54, ils nous permettent, associés ici aux enceintes Precision Directivity de JBL, d’offrir la dynamique et la puissance nécessaires aux événements sportifs et culturels. Le processeur Vipedia, en plus de ses six liaisons IP sécurisées utilisées pour la sécurité, met à disposition trente-deux canaux Dante qui nous permettent une totale flexibilité pour la sonorisation de confort », Laurent Delenclos, directeur technique chez Freevox. ■