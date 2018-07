UN MOOC SUR LE DROIT D’AUTEURS !

Un « Massive Open Online Course » ou Mooc est une formation qui peut être suivie à distance par Internet. Ce nouveau Mooc visant à expliquer les règles juridiques qui régissent le droit d’auteur est proposé par les universités Paris-Sud, Paris-Saclay et Sacem Université. Cette formation, entièrement gratuite et de grande qualité, intéressera les créateurs, compositeurs, auteurs, des arts musicaux, visuels et audiovisuels… mais aussi les utilisateurs d’œuvres de l’esprit. Quels sont les droits et les obligations dont disposent ces différents acteurs, que protège le droit d’auteur, comment et au bénéfice de qui, sont autant d’interrogations auxquelles ce Mooc va répondre durant neuf semaines à partir d’octobre 2018. Question pédagogie, les cours seront dispensés via des vidéos d’une dizaine de minutes chacune et complétées par des cas pratiques, des exercices et des QCM. Et pour le CV, une attestation de suivi sera communiquée en fi n de formation. Pour participer, il suffi t de s’inscrire sur www.fun-mooc.fr ■