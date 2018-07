UN RIG EN ELATION POUR LE MONKADELIC TOUR DE SHAKA PONK

Alexandre Bucher de 4eleven est désormais le light designer de Shaka Ponk, après avoir travaillé avec eux pendant sept ans en tant que pupitreur lumière ou vidéo sur de nombreuses tournées. Afin de compléter son design riche en mise en scène et en détails et sa création vidéo imaginative, il a décidé de rajouter une couche de dynamisme en incluant une grande quantité de projecteurs Elation : les Rayzor 360Z et les Dual DARTZ 360. Les RAYZOR 360Z, compacts et rapides, sont intégrés dans six pods motorisés de forme hexagonale qui surplombent majestueusement la scène. Alexandre Bucher avait un souhait bien précis : « Je cherchais des projecteurs massifs avec faisceau beam puissant et un contrôle pixel par pixel de chaque LED mais je n’ai pas trouvé. Ensuite, j’ai pensé le créer en assemblant un grand nombre de petits projecteurs, j’en ai essayé plusieurs et j’ai vraiment été séduit par le Rayzor360 qui m’a été proposé par Dushow, qui nous fournit l’équipement lumière de la tournée. Je l’ai choisi car il dispose d’un contrôle pixel par pixel et d’une rotation infinie du pan et du tilt. » Les Dartz 360 sont positionnés au sol. Ce sont les nouveaux beam spot d’Elation au faisceau serré qui incluent des gobos et deux prismes. Alexandre nous explique le double rôle des Dartz dans son concept : « La base est de servir d’effet de contre pour donner de la puissance et du dynamisme en rythme. Ils servent aussi à appuyer les effets vidéo. Par exemple sur la chanson “Gung Ho”, le sol de la vidéo penche à droite de la scène. Je me sers des Dartz pour faire croire que le sol penche vraiment, et pas seulement sur la vidéo. Leur second rôle est de créer une atmosphère intime sur les musiciens en les éclairant avec un faisceau frosté. J’avais besoin de petites sources qui ne prennent pas de place au sol et qui aient du punch, après plusieurs essais avec Dushow je suis tombé amoureux de leur sources et de leurs fonctions. » Il s’agit de la première expérience d’Alexandre avec les produits Elation. « Dushow est en permanence à la recherche de nouveaux produits intéressants, ils m’ont présenté à Elation et j’ai décidé de leur accorder ma confiance pour un essai, c’était un bon conseil de leur part ! »