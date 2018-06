Et encore une nouvelle gamme pour la marque star de Philips Entertainement : les VL2600 ! Cette famille composée d’une découpe Profile, d’un spot et d’un wash propose tous les atouts qu’il est possible de rechercher sur ce type de produit. Le couple Profile/Spot offre 19 000 lumens, un zoom allant de 7 à 48° et un CRI 81. Le Profile est doté de quatre couteaux et le spot propose un prisme trois facettes, un frost progressif et une quantité d’effet. Le wash, quant à lui, présente 22 000 lumens, un zoom de 12 à 63° ainsi qu’une fonctionnalité beam pour un poids de seulement 31 kg. Que demander de plus ? Un VL800 BeamLine peut-être ? Nous avons ça ! Avec ses douze LEDs RGBW et son pan tilt infini, il renouvelle avec efficacité le concept de barre de LED rotative avec un vrai peigne de lumière bien focalisé. Un superbe projecteur de jingle et d’effets ! ■