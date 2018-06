Vianney, « bien là »

Nous arrivons à Bordeaux Métropole Arena pour y être accueillis par Willy Bichon, régisseur sur la tournée de Vianney. Il est 16h, la salle est calme, l’installation terminée et l’encodage lumière en cours. Pour certains, c’est l’heure du break, une petite sieste fait toujours du bien. Willy nous fait faire le tour de l’équipe et de la salle et en attendant le retour de Benjamin Gottini, éclairagiste sur la tournée. Au détour de la salle toute neuve, nous trouvons un des objets de notre curiosité, le BMFL Followspot, spontanément et affectueusement baptisé « La Mobylette » par l’équipe de la tournée. Le Followspot est une poursuite télécommandée à partir d’une tourelle qui ressemble en effet à s’y méprendre à ces motocyclettes qui faisaient la fierté des adolescents d’un temps que les moins de vingt ans n’ont pas connu. Benjamin nous retrouve et nous croisons Vianney dans les couloirs des loges qui nous salue chaleureusement, visiblement ravi que SONO Mag s’intéresse à son équipe technique et à son projet. Nous arrivons sur le plateau pour un tour d’horizon technique et quelques questions ; nous commençons les présentations avec Benjamin.

SONO Mag : Tu travailles sur le projet Vianney depuis longtemps ?

Benjamin Gottini : Avec Julien (au son), nous suivons Vianney depuis ses débuts sur scène. On prenait la route avec notre Kangoo, et on partait à trois sur les dates, on a commencé dans des petites salles.