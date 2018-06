Le PL&S était orienté « touring » cette année chez VOID. Les Node 2 et 4 sont des enceintes polyvalentes, utilisables en façade comme en retours (80°H x 80°V), munies respectivement d’un boomer de 12 ou 15’’ avec tweeter 1,4’’ coaxial ; la version 2i intègre un amplifi cateur d’une puissance de 1 200 W eff. et un DSP. Dans tous les cas, le niveau SPL maximal atteint ou dépasse les 133 dB SPL crête. Les subs Arcline 118 et 218 viennent compléter le système line array moyen Arcline lancé par VOID l’an dernier. Ils sont équipés respectivement d’un/deux boomers de 18’’, pour une puissance admissible de 1 500/3 000 W. Enfin, les amplificateurs de puissance Bias D1, Q2 et Q5 rappellent, par leur look, une marque italienne bien connue… Les D1 (2 x 800 W) et Q2 (4 x 1 200 W) sont destinés à l’installation fixe : ils intègrent une interface Dante et des connecteurs de type Phenix, et travaillent en mode haute ou basse impédance. Le Q5 est un modèle de grande puissance, développant jusqu’à 4 x 5 000 W, équipé de connecteurs XLR et Speakon. . ■