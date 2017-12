VOYAGE DANS LE TEMPS

Voici plus de vingt ans, C’est pas sorcier consacrait une de ses émissions à la sonorisation en suivant l’installation et le déroulement d’un grand concert rock avec les ingénieurs du son et les artistes. L’occasion de se plonger dans un autre temps, d’autres looks, d’autres contraintes… et de croiser certains visages bien connus. Allez, cadeau de Noël :