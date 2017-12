WAX TAILOR : LE PREMIER VINYLE CONNECTÉ !

À l’occasion de la 40e édition du festival Son & Image, à Paris, Wax Tailor, MPO et Revive présentaient le premier « vinyle connecté » au monde. Cet album de remixes inédits, intitulé By Any Remixes Necessary, est né de la collaboration entre l’artiste électro/hip-hop et trois structures françaises : la société Yes It Is, spécialisée dans les technologies RFID, NFC et les codes barre au sens large, et qui gère aussi la plateforme informatique sécurisée indispensable au concept ; la start-up Revive, lancée pour exploiter l’application particulière au vinyle de la puce NFC ; et la société de pressage MPO (Moulages Plastiques de l’Ouest), spécialiste du pressage de DVD, CD, vinyle et fabrication d’autres supports de données, qui fêtait son 60e anniversaire cette année. L’idée est d’intégrer au vinyle, lors du pressage, une puce NFC (technologie Near Fied Communication, utilisée par le paiement sans contact avec une carte bleue ou sur les serrures d’hôtel) contenant des données interprétables par tout smartphone ou tablette sous iOS 11 ou Android. Il a fallu évidemment trouver des moyens pour l’intégrer au vinyle lors du pressage, sous l’étiquette centrale, ce qui pose des défi s en termes de température et de pression lors de cette phase de fabrication. Société clermontoise dirigée par Nicolas Baudry, Revive a obtenu pour cette invention un Innovation Award au CES de Las Vegas, en janvier 2017.

Première possibilité offerte par le vinyle connecté : une pré-écoute immédiate des trente premières secondes de chaque morceau, sans avoir à télécharger d’application, avec un geste ultra-simple : faire passer le smartphone devant la pochette du disque ! Autres possibilités après achat : l’accès, via QR code, à des contenus premium et au téléchargement audio haute définition des titres du disque. L’utilisateur accède aussi directement à des contenus augmentés concernant l’artiste de l’album : prochains concerts, réseaux sociaux, Web TV, clips, e-shop… Le disque vinyle connecté sera, fort logiquement, un peu plus cher qu’un vinyle ordinaire : vingt-cinq euros au lieu de vingt. Une major et plusieurs labels indépendants se sont déjà déclarés intéressés…

Jean-Marie Hubert, fondateur du festival Son & Image, commentait cette invention en miroir de l’histoire du festival, né « Journées de l’Audiophile et de la Haute-Fidélité d’Exception » en mars 1978… A l’époque, le vinyle était encore roi, mais commençait à vaciller, et le CD était à l’horizon. En quelques années, cette véritable révolution technologique et musicale suscita le basculement de la vente de chaînes hi-fi et de contenus vers la grande distribution, au détriment des spécialistes qui tenaient alors ces marchés. On ne saurait sous-estimer les conséquences de la disparition de dizaines de milliers de disquaires français dans la banalisation de la musique, berceau du piratage des années 2000. En parallèle d’une ère de dématérialisation croissante des contenus, le vinyle reprend aujourd’hui du poil de la bête, dans un marché certes de niche, mais dégageant une image flatteuse et séduisante, suscitant ainsi un retour à une certaine qualité audio perdue de vue (ou plutôt d’oreille) depuis l’invasion du MP3, payant ou gratuit. L’invention du vinyle connecté s’inscrit dans un univers changeant, où la musique s’écoute désormais de plus en plus sans fi l, mais sans compromis sur la qualité, et où l’audio constitue une partie importante de la maison connectée. C’est pourquoi le festival sera, à partir d’octobre 2018, intégré à un salon d’envergure plus large : Home & Technologies, Porte de Versailles. ■