WEBATA OU LE CARNET ATA REVISITÉ

Jadis bête noire du voyageur devant importer temporairement du matériel, le carnet ATA, véritable passeport nécessaire au séjour temporaire des marchandises à l’étranger, évolue grâce aux efforts du CCI Paris Île-de-France, qui met à disposition des utilisateurs une plateforme de Gestion Electronique des Formalités Internationales (GEFI) pour initialiser et préparer les dossiers. Car durant une mission, le matériel va devoir franchir au minimum quatre frontières : sortie de France, entrée dans le pays pour un usage temporaire, sortie du pays d’admission temporaire et retour en France. Le carnet ATA allège ces opérations car un seul document est nécessaire, remplaçant toutes les déclarations qu’il convient normalement d’établir pour réaliser la succession des opérations en douane. Il dispense de fournir aux douanes étrangères une caution pour chacune des opérations d’importation/transit réalisées. Enfin, il est valable pour plusieurs opérations d’admission temporaire, jusqu’à huit voyages.

