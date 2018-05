WHARFEDALE PRO

La gamme EVO-X comprend huit enceintes passives « de base », issues des précédentes EVP. Tous les formats usuels sont disponibles : 12’’, 15’’, double 15’’… avec des caissons 15, 18 et double 18’’. La particularité des enceintes : un switch +3 dB dans l’aigu, qui permet de donner un peu plus de mordant au son si désiré.

Wharfedale propose désormais des amplificateurs de puissance en Classe D et 1 U : la gamme DP, qui comprend quatre modèles quatre canaux (DP4035, 4065, 4100, 4120) et un modèle deux canaux (DP-2200). Les puissances s’échelonnent de 595 à 3400 W par canal sur 4 Ω. Les circuits de protection habituels sont de rigueur (surchauffe, surcharge, composante continue, court-circuit…). L’entrée s’effectue sur XLR, avec un niveau maximal de +22 dBu.

La gamme DVP-AX comprend trois enceintes full range (DVP-AX12, DVP-AX15, DVP-AX215), deux retours de scène (DVP-AX12M et 15M) et deux caissons de graves (DVP-AX15B et 18B). Tous sont des modèles actifs (amplis en classe D, à coffret bois. Les enceintes sont dotées de pavillons de directivité 90° x 60° et d’un DSP optimisant la courbe de réponse ; les retours possèdent un égaliseur graphique sept bandes et une sortie Slave amplifiée