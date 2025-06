Ce switcher de présentation est conçu pour les salles de conférence de taille moyenne à petite. Il offre des sorties vidéo HDMI jusqu’à 4K à 60 Hz et des capacités audio incluant PCM, Dolby et DTS. Il dispose de deux entrées USB-C (alimentation 60 W) et de deux entrées HDMI (18 Gbps). Ce modèle inclut également la commutation automatique, le contrôle Ethernet et des ports USB 3.2.