X-PLOSE MUSIC, V2.0

Le site X-Plose Music, créé fin 2016 par Jean-Marc Hauser et Michel Labarre, a été présenté au public le 13 mars dernier dans sa version 2.0 sur une péniche concert parisienne. Une douzaine d’artistes et de groupes labellisés maison étaient venus soutenir ce projet de plateforme musicale participative (décrit en détail dans SONO Mag N° 426). Rappelons qu’il s’agit d’une plateforme solidaire de commerce, dont l’équitabilité repose sur la redistribution monétaire pour assurer la promotion et le développement des artistes. X-Plose Music continue sa recherche de talents pour étoffer son catalogue, et de partenaires pour lever les fonds nécessaires à la réussite de ce beau projet. Un petit tour sur le site s’impose pour découvrir une manne de pépites musicales de qualité. ■

www.xplose-musique.com