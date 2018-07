XLR 8+2 NEUTRIK RACCOURCIT LES DISTANCES

Avec l’évolution des normes réseau (Dante, AvB, AES67), le connecteur RJ45 fait son chemin. Neutrik propose le XLR 8+2, compatible PoE+. Les huit petites broches sont destinées aux données à paires torsadées allant jusqu’à une bande passante d’un Go alors que les deux grandes peuvent être utilisées pour une alimentation ou plus. Equipez vos espaces en wi-fi sur de longues distances en économisant du câble et du temps ! ■