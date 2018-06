Les amplificateurs de puissance quatre canaux 2 U de la série DPA intègrent des traitements DSP en 24 bits/96 kHz pour gestion d’enceintes : filtres FIR, délai, polarité, crossover, égalisation dynamique, limiteurs… Ils sont équipés d’entrées analogiques, AES et Dante, avec matrice intégrée. Côté contrôle, on bénéficie de ports USB, RS485 et GPIO. Trois modèles sont disponibles : le DPA40 délivre 1 000 W par canal sur 4 Ω, le DPA80 en fournit 2 000, et le DPA100 propose 2 700 W. . ■