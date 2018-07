YAMAHA VXL1-16P, ENCEINTE ALIMENTÉE PAR LE RÉSEAU

Reliée via Dante, ces haut-parleurs s’alimentent en PoE par le même câble Cat (via un switch compatible comme un SWR2311P-10G Yamaha). Une solution pratique en installation, en conférence… Compacte et de type line array, la VLX116P est très efficace en termes d’intelligibilité. Elle est équipée de seize haut-parleurs de 3,75 cm qui permettent une projection du son ainsi qu’une large dispersion horizontale. Fabriquée en noir, elle peut être peinte à la couleur désirée. Plusieurs enceintes peuvent être reliées ensemble en réseau et administrées à partir d’un accès unique, via Yamaha ProVisionnaire et un écran tactile par exemple. Des accessoires de montage sont disponibles. ■