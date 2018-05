Yamaha dévoile une gamme d’enceintes aux caractéristiques alléchantes. Pas moins de huit modèles de la série DZR, ainsi que quatre subs DXS XLF constituent cette série. Doté de meilleures performances SPL, d’un traitement DSP à 96 kHz et d’une grande qualité de reproduction sonore, le système DZR offre un son professionnel avec un niveau de puissance considérablement supérieur à ce que leur gabarit suggère. Amplifi cation de classe D de 2 000 W, alimentation à découpage, DSP embarqués, traitement dynamique multibandes D-Contour, filtrage D-XSubs, modes FOH/Main ou Monitor pour les modèles deux voies, compatibilité Dante in et out pour les modèles –D, écran LCD, huit mémoires de réglages utilisateurs en plus des présets d’usine, PEQ, délai, routing… il s’agit véritablement d’un arsenal de nouveautés qui entoure cette gamme. A noter qu’elle est également déclinée en version passive CZR et subs CXS XLF, c’est-à-dire sans amplification ni processing, mais avec toutefois des performances audio cohérentes avec les autres modèles. Les spécificités sont nombreuses… courez donc les voir ! . ■