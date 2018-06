Cerise sur le gâteau. Beaucoup d’entre nous rêvent de grosses régies avec des consoles plus fabuleuses les unes que les autres… mais si lourdes !! Le rêve se brise lorsqu’on réalise qu’il faut basculer la console, toujours dans son fly qui n’est pas léger non plus, sur un berceau ou sur un praticable. Et ça tourne vite au cauchemar quand vous ne trouvez personne pour vous aider et que vous aimeriez bien pouvoir commencer à travailler. Mais c’était sans compter sur la solution proposée, entre autres, par ZCase : le Flip Flight Case. La caisse reste toujours en position verticale, vous retirez le capot supérieur, vous ouvrez deux portes sur une de faces et la console se dévoile. Il suffit ensuite de la basculer sans force, presque automatiquement, grâce à des vérins situés sur ses flancs. Refermez les portes et le tour est joué ! Simple mais pas si évident que cela puisque la conception de chaque flight case est évidemment unique selon les caractéristiques mécaniques précises de chaque modèle de console. Mais à découvrir de toute urgence ! ■