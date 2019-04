3 POSTES A POURVOIR CHEZ DECIBEL EVENT

Decibel Event recrute :

1 technicien audiovisuel polyvalent H/F

1 technicien son H/F

1 technicien éclairage H/F

Département prestations

Vous êtes motivé(e) et avez envie de relever de nouveaux défis, DECIBEL Event, prestataire de service son lumière vidéo basé à Sète avec un rayonnement national, vous donne l’opportunité d’exprimer vos talents.

Avec un parc de matériel récent, en constante évolution et sous le contrôle du directeur d’agence et de nos chargés d’affaires, vos missions consisteront à suivre de la préparation au stock, l’installation et l’exploitation du matériel.

Compétences requises :

Maitrise parfaite des consoles numérique Yamaha (CL-QL)

Connaissance du réseau Dante

Pupitre sur MA 2 et dot

Connaissance du Pack Office (Power Point, World, Excel)

Permis B (obligatoire)

Vous justifiez d’une expérience dans un poste similaire, vous faites preuve de rigueur et d’autonomie ? Alors c’est à vous de jouer !

Informations complémentaires

Poste en CDD de mai à septembre avec possibilité de CDI

Salaire à définir selon votre profil

Vous disposerez d’un téléphone portable de fonction, formation interne sur notre logiciel de gestion

Lieu :

DECIBEL Event @ SETE

Pour postuler :

Envoyez vos CV et lettre de motivation :

antoine@decibel-event.fr ■